Мучили даже в туалете: жертва “копов” в Кагарлыке рассказала о зверских издевательствах, видео

Пострадавшая от зверств полицейских Сергея Сулимы и Николая Кузива в Кагарлыке публично рассказала о том, как ее били и насиловали.

О том, что происходило в полицейском участке, где кроме подозреваемых были также другие полицейские, она сообщила в эфире телеканала “Украина”.

По словам потерпевшей, ее привели для допроса по поводу ограбления магазина в кабинет на втором этаже полицейского участка. Допрашивали, использовав пытки с помощью противогаза. Потом начали избивать, причем делали это даже в туалете, куда она попросилась. После избиений, ее приковали наручниками к батарее в коридоре. Угрожали пистолетом.

Потом один из подозреваемых, Сергей Сулима, по ее утверждению, напоил ее коньяком и принудил к сексу. Потерпевшая утверждает, что ее отпустили лишь тогда, когда она падала от бессилия.

“Он меня где-то часа три-четыре насиловал по-всякому – что хотел, то и делал. И бери так, и туда. “Ты что, я тебя сейчас научу! Ты что, не умеешь так делать?!”. Я уже падала. Потом попросилась снова в туалет, и так второй раз не выдержала уже. “Все-все, малая, я тебя больше не буду трогать”. Видит, что уже никакая”, – рассказала она.

Как сообщал “источник”, ранее потерпевшая отказала в отношениях одному из подозреваемых полицейских.