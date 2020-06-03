Крики слышали три этажа: всплыли жуткие детали гибели ребенка в детсаду Запорожья, фото и видео

В Запорожье произошла жуткая трагедия в нелегальном детсаду – там умерла годовалая девочка, которой внезапно стало плохо.

Об этом сообщает ТСН.

По предварительным данным, девочка поссорилась со сверстником, который сильно укусил ее. Она заплакала, и от стресса у нее началась рвота, но вместо того, чтобы оказать ребенку помощь, воспитательница решила уложить ее спать. Истерику ребенка слышали даже тремя этажами ниже.

Отмечается, что ребенка не стало буквально через несколько минут.

По словам родителей, которые примчались на место, медиков в помещении не было, но другие родители выводили своих детей.

“Я когда зашел в комнату первый, я пытался сделать ей искусственное дыхание. Она уже была еле теплая. То есть то, что она (воспитатель, – “источник”) скрывала и сколько это все происходило, – на голову не налазит”, – рассказал отец девочки Эдуард Гак.

Частные ясли работали в трехкомнатной квартире на 8-м этаже. Туда приводили до десяти детей в возрасте от одного до двух лет. Хозяйка садика обещала прогулки, игры и подготовку к обычному детсаду.

Ребенок, который погиб, был первый день в садике, просмотреть все документы и подписать соглашение родители собирались вечером. Соседи говорят, что садик работал несколько лет и сутки в нем стоили 200 гривен.

Правоохранители расследуют дело как убийство и проверяют законность деятельности яслей. По предварительным данным, ни соответствующего образования, ни разрешительных документов воспитательница не имела.

Как сообщал “источник”, в январе правоохранители пресекли деятельность незаконного детского сада, который действовал в частном доме по улице Достоевского в Подольском районе Киева.