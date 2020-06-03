Где отдохнуть во время эпидемии коронавируса: названы самые безопасные направления в Европе

В топ-20 самых безопасных с точки зрения возможности заражения Covid-19 туристических направлений попали города в Грузии, Хорватии и Португалии.

Соотвествующий рейтинг был составлен и опубликован влиятельным туристическим ресурсом European Best Destinations.

Составители рейтинга оценивали, как реализованы меры безопасности в плане гигиены в жилых помещениях, ресторанах и магазинах, а также такие меры, как замена фильтров кондиционирования воздуха между каждым пребыванием путешественника, наличие масок и социальное дистанцирование. Кроме того, учитывалась близость к больницам и количество больничных коек на одного жителя.

Топ-20 самых безопасных направлений в Европе выглядит так: 1. Тбилиси (Грузия). 2. Корфу (Греция). 3. Цавтат (Хорватия). 4. Азорские острова (Португалия). 5. Превеза (Греция). 6. Алентежу (Португалия). 7. Батуми (Грузия). 8. Загреб (Хорватия). 9. Алгарве (Португалия). 10. Сибиу (Румыния). 11. Котор (Черногория). 12. Риека (Хорватия). 13. Варшава (Польша). 14. Вена (Австрия). 15. Бохинь (Словения). 16. Мальта. 17. Гданьск (Польша). 18. Вильнюс (Литва). 19. Рига (Латвия). 20. Дикая тайга (Финляндия).

Как ранее сообщал “источник”, после смягчения или же полной отмены карантина украинцы смогут снова отдыхать за границей, но условия уже будут другими, что обусловлено и требованиями эпидемиологической безопасности, и политикой турагентств.