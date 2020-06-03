Штрафы и дикая бедность: украинец рассказал о реальной жизни в оккупированном Донецке

Один из жителей оккупированного Донецка опубликовал в соцсети комментарий, в котором объяснил, почему ему хочется убежать из города.

Комментарий был опубликован под видео скандального российского дизайнера Артемия Лебедева, в котором тот в ярких красках описывал свою поездку в так называемые ДНР и ЛНР.

Донеччанин совсем не разделяет восхищение российского гостя увиденным и утверждает, что прожив здесь даже неделю, возникает желание уехать отсюда подальше.

“За нарушение комендантского часа только в 2014, и в начале 2015 могли грозить принудительные работы. Потом нет – задерживают до 5 утра в обезьяннике, при повторном нарушении штраф. Историй в Донецке с криминалом (казаками и т.п.) с вымогательством, отжатием предприятий и всем таким веселым тонны. Не сильно отличается от Луганска в этом плане. Видно Лебедев с разными людьми общался в городах, и не совсем объективную информацию получал”, – написал пользователь Inv Great.

По его словам, чтобы как-то прожить, приходится работать на маленькую зарплату от 6 до 14 тыс. рублей (от 2,3 до 5,5 тыс грн), окружающая действительность вызывает только депрессию.

“Город изменен до неузнаваемости – просто мертв почти, без слез тяжело смотреть. Донецк начала 2014 года для сравнения – это что-то типа между Ростов и Краснодаром 2014 года по энергии, быстро идущей жизни, непрекращающиеся стройки, парки, облагораживание, целые микрорайоны постоянно появляющиеся. Сейчас повсюду этот недострой, который, естественно, необходимо будет сносить. Все пытаются заработать за пределами наших границ”, – заметил комментатор.

Кроме того, утверждает донеччанин, в городе не функционирует банковская система, а для покупки вещей нужно несколько часов потратить на поезду на территорию, которая контролируется украинским государством.

Единственным плюсом является дешевая аренда квартир и низкие цены на услуги (парикмахерские, кафе, занятия с тренерами) и коммунальные платежи. Но даже это объясняется тем, что население в городе резко сократилось.

“От населения города наверно лишь половина осталась. Ни у кого никаких иллюзий что мы кому-то нужны и каких-то надежд на малейшие улучшения жизни – нет”, – заметил автор комментария.

Как ранее сообщал “источник”, оккупированный Россией Донецк теряет свое прежнее лицо и становится беднее.