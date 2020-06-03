День ангела Константина: красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

В среду, 3 июня, в Украине по церковному календарю отмечают свои именины обладатели имени Константин.

Чтобы поздравить с Днем ангела своих родных, знакомых, коллег и друзей в этот день, “источник” собрал лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе.

В этот день почитается память император Константина Великого, который прославился тем, что утвердил христианскую религию в Римской империи. В 313 году Великий император издал Миланский эдикт о терпимости к вере. Этим Константин наконец-то прекратил трехсотлетние кровавые гонения на христиан.

Также император Константин перенес столицу Римской Империи в Византию, после чего этот город был переименован в Константинополь (современный Стамбул).

В этот праздник, Костенька, я хочу пожелать тебе осуществления желаний, мирного неба над головой и удачи во всех твоих начинаниях. Пускай твой путь к любой цели будет легким и быстрым. Пусть со всех сторон к тебе приходят добро, любовь и радость, а твои неудачи ошибаются адресом и заходят в дома к твоим недругам.

Постоянство и порядок

Отличают Константина,

Он находчивый и ловкий,

Благороднейший мужчина!

Пожелаем Косте дружно,

Цели все преодолеть,

Пусть удача не оставит,

И не будет он болеть.

Костя, я тебя от души поздравляю. Константин значит “стойкий”, а поэтому пожелаю тебе преодолеть любой ветер жизни и ураган судьбы, словно стойкий солдатик. Желаю не теряться в паутине прошлого, не сомневаться в светлом будущем и не упускать своего счастья в настоящем.

Поздравляем Константина,

Костя – лучший из людей.

В голове его корзина

Креативнейших идей!

Милый Костя, будь же счастлив!

Не хотим, чтоб ты погас.

В нашей жизни ты участвуй,

Не забудь, приятель, нас.

Поздравляю, дорогой Костя. Желаю полного отсутствия сложностей и проблем в твоей жизни, желаю абсолютного успеха и верной удачи на твоём пути. Пусть для Константина постоянно горит маяк надежды, пусть ангел твой всегда укажет верный путь.

От всей души тебе желаю, Константин,

Иметь для счастья тысячи причин,

Чтоб ты вовек не встретился с нуждой,

Текут пусть деньги быстрою рекой!

Живи роскошно и без напряжения,

Тебе желаю я в карьере продвижения,

Пускай кругом тебе сопутствует успех,

Чтобы к заветным целям ты не знал помех!