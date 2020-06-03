День Елены и Константина: история праздника, главные традиции и запреты

3 июня православные отмечают День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

“источник” рассказывает об истории праздника, а также о его традициях.

История Дня Елены и Константина

Святой император Константин Великий был сыном цезаря Констанция Хлора, который правил Галлией и Британией и был соправителем императора Западной части Римской империи. Царица Елена, мать императора Константина, была христианкой.

Константин по-настоящему уважал христианскую религию и по этой причине его отец не преследовал христиан в управляемых ним странах.

После смерти Констанция Хлора Константин стал императором Галлии и Британии, где провозгласил свободу исповедания христианской веры. За это его ненавидели другие императоры и хотели убить, однако Константин опередил их и в ходе военных операций разбил всех своих противников.

Благодаря Елене и Константину были найдены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии.

Традиции и приметы в День Елены и Константина

В этот день наши предки начинали сеять лен и совершали специальные обряды для его хорошего урожая. С каждой женщины в селе собирали по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Когда мужчины ездили на посев льна, первым делом они завтракали и домой привозили лишь скорлупу.

Считалось, что сеятель должен был печеные яйца подкинуть как можно выше – для высокого роста льна. Кроме того, в этот праздник уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: “Елене – лен, Константину – огурцы”.

Чего нельзя делать в День Елены и Константина

В этот день было запрещено заплетать косы. Девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.

Также запрещалось сплетничать, ругаться и вступать в конфликты.

Напомним, что в Украине в воскресенье, 7 июня, православные будут отмечать Святую Троицу.