Коронавирусу “убивать” станет сложнее: биолог сделал обнадеживающее заявление

Коронавирус уже сейчас стал менее опасным, а связано это с тем, что значительная часть населения уже смогла победить его.

Как сообщает “источник”, об этом в комментарии “Обозревателю” заявил американский биолог Константин Чумаков.

По его словам, в мире уже возник популяционный иммунитет и вирусу стало сложно распространяться. Специалист подчеркнул, что все человеческие вирусы на начальной стадии возникали в животном резервуаре, а потом перешли на человека.

Если у человека нет иммунитета, то вирус достаточно легко и быстро передается, но до определенного момента.

“Тот же SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, тоже не слишком вреден. Смертность среди инфицированных – менее чем 1%, хотя официальные данные свидетельствуют о 2-5%. В общем, в мире огромное количество вирусов – это они хозяева на этой земле, а не мы”, – сказал биолог.

Ранее “источник” сообщал, что в Китае впервые состоялись испытания вакцины от коронавируса на людях, окончательные результаты эксперимента ждут через полгода.