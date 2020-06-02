Пугают геями: сети шокировал пропагандистский ролик о поправках в конституцию России

Российское Федеральное агентство новостей разместило в сети пропагандистский ролик о поправках в конституцию РФ, в котором зрителей пугают геями.

Соответствующий ролик размещен в Twitter и YouTube.

По сюжету российская гей-пара усыновляет ребенка,чего, по мнению авторов, нужно избежать с помощью голосования за поправки в Конституцию РФ 1 июля.

В ролике показан юный воспитанник детского дома, который собирает вещи для переезда к усыновившей его семье. К нему приходит приемный отец и провожает до автомобиля. На крыльце мальчик спрашивает о новой матери, после чего видит еще одного мужчину возле машины. Тот встречает ребенка и достает из автомобиля новое детское платье.

Этому событию в ролике пытаются придать негативный окрас: ребенок расстроен, а сотрудницы детского дома разозлены и обескуражены.

“Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию“,— говорит закадровый голос в финале ролика.

На экране в самом конце появляется текст с упоминанием 72-й статьи Конституции РФ, куда предлагается внести уточнение о том, что брак — это “союз мужчины и женщины”.

Пользователей соцсетей возмутил данный ролик.

“Вместо того, чтобы стремиться к тому, что в стране нет детей – сирот, опять воюют с теми, кто занимается сексом не по официально одобренной методичке“, – написал пользователь с ником “Брочинг и штиль”.

“Русский ребенок должен расти в детдоме. Конституция 2020“, – отметил Maxim.

Федеральное агентство новостей входит в медиагруппу “Патриот”, попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, известный как”повар” президента России Владимира Путина.

В России и ранее использовали персонажей-гомосексуалистов для представления якобы “негативного сценария” развития России. Подобная практика использовалась и перед выборами президента России в 2018 году.

Как сообщал “источник”, ранее в России убили пару геев, при этом соседи даже не скрывали радости.