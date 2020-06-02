Археологи раскопали боевой корабль, защищавший Древний Рим от варваров: фото и видео

В восточной Сербии, в открытой шахте обнаружили римский корабль, который принадлежал ко флоту столицы провинции Рима Мезия.

Видео с обнаруженным кораблем команда археологов опубликовала в открытом доступе.

Следует отметить, что раскопки на объекте начались несколько лет назад, но в этом году были остановлены из-за пандемии коронавируса. Работы восстановили, и практически сразу корабль удалось обнаружить.

Ученые предполагают, что корабль базировался в городе Виминациум, где проживали около 45 тысяч человек. Там были обнаружены храмы, ипподром, бани и прочие архитектурные объекты, которые характерны для крупных и развитых городов Древнего Рима.

Как заявил глава экспедиции Миомир Корача, судно датируется третьим веком нашей эры.

“Римский речной флот должен был защищать эти земли от варваров. Нам редко удается обнаружить римские корабли, так как древесина обычно не сохраняется в течение тысяч лет. Но иногда нам все же удается, и мы находим кое-что интересное”, – рассказал археолог.

Он добавил, что длина судна составляет около 19 метров, у него был треугольный парус и шесть пар весел. Также кроме корабля в шахте ученые нашли фрагменты древних лодок меньше по размеру.

Как сообщал “источник”, ранее местные жители севернее итальянского города Верона обнаружили под землей древнеримский мозаичный пол здания.