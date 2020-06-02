Хотел попасть в Раду: стала известна фамилия афериста, торговавшего топ-должностями в Харькове

Стала известна фамилия афериста, который является подозреваемым по делу о продаже должностей руководителей Харьковской ОГА и областной налоговой.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание NewsRoom.

По информации правоохранителей, аферистом является Василий Собченко, который ранее работал в силовых структурах, а в 1991 году стал директором государственной коммерческо-производственной фирмы “Тайга”.

Предприятие занималось заготовкой и доставкой лесоматериалов. Среди основных клиентов были россияне. В РФ специалисты “Тайги” строили дома и промышленные объекты.

Также компания была причастна к реконструкции различных зданий в Киеве.

В 2007 году фигурант планировал баллотироваться в Верховную Раду от “Блока Юлии Тимошенко”.Однако регистрация Собченко и его бизнес-партнера Андрея Волика была отменена буквально за две недели до голосования.

Собченко задержали 2 июня в ресторане на проспекте Науки в Харькове как одного из фигурантов дела о возможной продаже должностей глав Харьковской ОГА и областной налоговой.

В рамках этой сделки двое мужчин, по данным следствия, планировали получить 1,1 млн долларов. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения по статье 190 Уголовного кодекса (“мошенничество в особо крупном размере”).

Как сообщал “источник”, ранее народный депутат из фракции “Слуга народа” Гео Лерос обвинил брата руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в том, что он якобы “торгует” государственными должностями, и опубликовал соответствующие видео.