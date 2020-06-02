“Забыла” о габаритах: в Киеве женщина на Lexus устроила эпичное ДТП, фото

В понедельник, 1 июня, в Киеве произошла небольшая автомобильная авария – из-за ошибки водителя элитное авто заехало на высокий бордюр и заблокировало одну из полос на дороге.

Фото аварии попали в сеть, сообщается в канале “Киев оперативный”в Telegram.

Так, на опубликованных фото видно, как хетчбек элитной марки одним колесом заехал на бордюр, который выше допустимого подъема, а именно более 30 см. Из-за этого авто не смогло двигаться дальше.

Причиной происшествия послужило то, что водитель ошибся при выходе из поворота, слишком резко свернув в сторону тротуара.

Как пишут администраторы канала, предположительно водителем авто могла быть девушка, и она просто не рассчитала габаритов авто, надеясь, что проедет по бордюру.

“Водительница этого Lexus немного не рассчитала габаритов своего авто. Киев, ул. Гринченко”, – подписали фото администраторы канала.

Как сообщал “источник”, 31 мая в Киеве на Набережной водитель Volkswagen устроил ДТП, бросил разбитое авто и пытался убежать, его задержали патрульные.