В Европе сделали громкие заявления о победе над коронавирусом

В двух европейских странах — Черногории и Швейцарии — объявили об окончании пандемии коронавируса и отмене всех ограничений.

Как заявила председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Изабель Море, коронавирус нового типа в этой стране больше практически не распространяется.

“Я хочу выразить уверенность в будущем и в необходимости скорейшего возвращения к прежней жизни”, – заявила спикер швейцарского парламента..

По ее словам, пришло время заняться “экономическим и социальным кризисом и решать другие проблемы, а не только проблему коронавируса”.

С 6 июня Швейцария перейдет к последнему этапу снятия ограничений. В частности, будет возобновлено проведение развлекательных мероприятий.

О завершении на территории страны эпидемии COVID-19 заявили также власти Черногории. По решению правительтва страны,в связи с этим будут отменены все ограничения за исключением импорта продукции.

По данным Минздрава Черногории, за время пандемии в стране было зафиксировано 324 заражения коронавирусом нового типа, из которых 9 закончились летальным исходом.

Как ранее сообщал “источник”, в Испании впервые с начала пандемии коронавируса за сутки не умер ни один человек.