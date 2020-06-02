Как превратили в бойца ВСУ украинца, въехавшего в толпу в США: разбор фейка

В американском городе Миннеаполис во время массовых протестов против убийства полицейскими чернокожего, грузовик-автоцистерна въехал в толпу людей. За рулем транспортного средства находился украинец Богдан Вечирко, о котором распространили фейк, что он якобы является военнослужащим ВСУ.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

От наезда среди протестующих никто не пострадал, потому что они успели разбежаться. Люди вытащили водителя из кабины и избили, однако впоследствии сдали его полиции.

Российские издания начали распространять дезинформацию о том, что водитель – ветеран Вооруженных сил Украины.

В ВСУ заявили, что Богдан Вечирко не был участником ООС на Донбассе.

“Информация, которая распространяется в СМИ и социальных сетях об участии в инциденте якобы участника АТО и бывшего военного Богдана Вечирко, водителя бензовоза, который 31 мая 2020 года в Миннеаполисе (США) на большой скорости въехал в толпу демонстрантов, является откровенно манипулятивной и не соответствует действительности“, – сообщил Генштаб ВСУ.

“Учитывая информационные манипуляции со стороны Российской Федерации, направленные на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности, особенно в отношении участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, призываем не поддаваться деструктивному влиянию со стороны кремлевского режима, не реагировать на фейки и не доверять информации из сомнительных источников“, – подчеркнули в ВСУ.

Американские СМИ опубликовали информацию, которую удалось получить о Вечирко.

Оказалось, что в американских государственных реестрах есть информация, что Богдана ранее уже обвиняли в домашнем насилии, хулиганском поведении и причастности к ситуации, которая потребовала вызова 911. Все эти три обвинения связаны с одним и тем же инцидентом, который произошел 1 августа 2012 года.

В ноябре того года Вечирко был осужден за хулиганство, а другие два обвинения были отклонены. Он отбыл 30-дневный срок лишения свободы.

Упоминается Богдан и в политических реестрах. Из данных Федеральной избирательной комиссии (FEC) видно, что он в октябре 2019 сделал три пожертвования на сумму по 100-115 долларов Республиканской партии президента США Дональда Трампа и его комитету “Сделай Америку снова великой”.

Аккаунт в Facebook, который якобы служил доказательством причастности к ВСУ Богдана Вечирко, был удален. “Но даже тех фотографий парня в военной форме, которые распространяются в интернете, достаточно для того, чтобы доказать, что арестованный в США не имеет никакого отношения к фотографиям солдата“, – говорится на сайте StopFake.org.

Инструмент faceplusplus, который сравнивает лица, показал, что вероятность того, что это один и тот же человек, является низкой. Также можно увидеть, что у мужчин отличаются губы, уши. О том, что это не один и тот же человек, пишут и журналисты. Расследователь Христо Грозев подтверждает, что это в целом фейковая история, которую начали разгонять в соцсетях.

Как сообщал “источник”, ранее на одном из массовых протестов, вспыхнувших в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, появился человек в костюме Бэтмена. Его эффектный выход попал на видео.