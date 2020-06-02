Цена жизни – почти 50 тысяч гривен: появились данные про военных, зарезавших рыбака в Киеве

Убийцами 44-летнего киевлянина, который не вернулся домой из рыбалки на Жуковом острове в Голосеевском районе столицы, оказались двое военнослужащих в/ч А2860 (96-я Киевская зенитная ракетная бригада).

Об этом сообщает “Обозреватель” со ссылкой на собственные источники.

Воинская часть, в которой проходили службу по контракту 20-летний Владислав С. (уроженец Алчевска Луганской области) и 23-летний Вадим Х. (уроженец Киева), находится в селе Даниловка Васильковского района Киевской области. Отсюда до Киева приблизительно 50 километров.

Из-за долгов по кредитам контактникам срочно нужны были деньги. Чтобы их раздобыть они и решились на продуманное преступление. В Киев они приехали на одолженном у родственника Renault LOGAN, прихватив с собой лопату и нож.

Жертву нашли на Жуковом острове – одинокого рыбака с автомобилем. Подошли, попросили закурить, а потом один из них ударил мужчину ножом. После убийства, спрятали тело жертвы и продали похищенный Opel за 1800 долларов — меньше 50 тысяч гривен.

Убийцы признались в содеянном и объяснили его тем, что залезли в кредиты.

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