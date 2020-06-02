Исторический запуск ракеты Маска: фото и рассказ украинца, который вывел ее на орбиту

Украинец Алексей Пахунов, который последние семь лет отвечает за программное обеспечение систем пуска ракет и их приземления в компании SpaceX, рассказал о своей работе с Илоном Маском.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на TV7+.

Пахунов руководит подразделением из десяти программистов, пишущих коды для ракет, которые компания Илона Маска запускает в космос.

Алексей родом из Житомира. Ранее он закончил Хмельницкий национальный университет по специальности “инженер компьютерных систем и сетей”. После учебы программист решил попробовать свои силы за рубежом.

Некоторое время он работал в Румынии и Дании, затем отправился в США.

Сначала он работал в Microsoft, затем перешел в Google. Там его нашел рекрутер из компании SpaceX.

В компании Маска Пахунов работает на должности Senior Flight Software Engineer (старший инженер по программному обеспечению).

По словам Алексея, Маск им не мешает работать и не вмешивается в их работу. От них требуют лишь результат.

В 2015 году Пахунов отвечал за удачное приземление Falcon 9.

По его словам, на каждый запуск назначается ответственный инженер от каждой группы, обеспечивает запуск.

“Я был инженером, отвечающим за запуск F9-21 (первая успешная посадка), FH-1 (первый запуск Falcon Heavy) и нескольких других запусков от группы Flight Software. Помимо прочего, я отвечал за то, чтобы полетный софт, загруженный на ракету, включал в себя все запланированные изменения и прошел все необходимые тесты. Большинство людей, которых вы видите в центре управления полетом, – ответственные инженеры различных групп“, – сказал Пахунов.

С Маском за семь лет работы Алексей общался лично лишь дважды. Первый раз это было на корпоративе, второй раз – при форс-мажорных обстоятельствах, когда надо было срочно принимать важное решение.

Как сообщал “источник”, 30 мая в США космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска осуществили запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который доставил американских астронавтов на орбитальную станцию МКС.