Почему ацтеки и майя строили пирамиды: ученые выдвинули интересную версию

Команда ученых из Национального института антропологии и истории Мексики пришла к выводу, что пирамиды, которые строили древние жители страны, были священными копиями гор.

Об это свидетельствует краткий отчет об исследовательской работе, который был опубликован на сайте института.

Изучая пирамиды Мезоамерики − историко-культурного региона, который простирается примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа — ученые пришли к выводу, что их создатели не только пытались визуально воссоздать природные объекты, но и заложить в них некий сакральный смысл.

Древние народы, среди которых ацтеки, майя, тараски, сапотеки, ольмеки и другие, подражали природе, в которой встречали пирамидальные формы. Они облегчали индейцам задачу по возведению высокого монументального объекта. Таким образом возникали ступенчатые пирамидами, на вершинах которых располагался храм.

Как ранее сообщал “источник”, археологи в Перу обнаружили, что местные пирамиды были сооружены из конических адобов – огромных кирпичей из глины-сырца.