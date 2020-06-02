В России умер легендарный чемпион по боксу

31 мая на 79-м году жизни скончался легендарный советский боксер Николай Разумов.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Причина смерти не разглашается.

Разумов являлся шестикратным чемпионом РСФСР по боксу. В 1969 году он стал чемпионом СССР в полутяжелом весе (до 81 кг), получив звание мастера спорта международного класса. В 1970 году был капитаном сборной СССР в матче с командой США. Разумов одержал победу в своем поединке, а общий счет составил 8:3 в пользу советских боксеров. После завершения спортивной карьеры он работал в полиции. В 2001 году возглавил Федерацию бокса Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что в России скончался легендарный хоккеист Александр Герасимов.