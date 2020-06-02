День ангела Елены: значение имени и поздравления в картинках для детей

В среду, 3 июня, по церковному календарю в Украине празднуют именины Елены. В этот день христиане вспоминают равноапостольную царицу Елену, которая была матерью императора Константина Великого, и отметилась своей деятельностью по распространению христианства. Кроме того, это повод, чтобы поздравить знакомых и родных носительниц этого имени с Днем ангела.

“источник” подготовил подборку оригинальных поздравлений в картинках для маленьких Леночек и напоминает, что значит это имя.

Имя Елена греческого происхождения и переводится, как “светлая” или “сияющая”. Возникновение имени повязывают с богом Солнца и огня Гелиосем.

Это имя популярно у женщин с древних времен. Как известно, именно из-за Елены Прекрасной разгорелась война греков с Троей. Героиней сказок часто бывает Елена Прекрасная или Елена Премудрая.

Толкователи имен говорят, что Еленам присуще сострадание, природное обаяние, остроумие, искренность, мягкость. Однако, при этом они могут за себя постоять. К тому же Елены не терпят обмана, плохо переносят критику и подвержены приступам лени.