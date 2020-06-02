Это просто бесчеловечно: в сети показали шокирующие кадры больницы под Днепром

В сети показали шокирующие кадры больницы в городе Каменское (ранее – Днепродзержинск) Днепропетровской области.

Соответствующие фото и видео разместила в Facebook жительница города Яна Кошак.

По ее словам, неделю назад она обратилась с ребенком в городскую больницу №8.

Ребенку наложили гипс и сказали на некоторое время остаться в больнице.

“То, что мы увидели, войдя в палату, просто повергло нас в шок. Это я про условия, в которых должны лежать люди. Этот просто бесчеловечно оставлять людей в таких палатах“, – написала женщина.

“Полюбуйтесь этими условиями, а я напоминаю, что это больница. Там должно быть все чисто, стерильно!” – отметила Кошак.

Она выразила возмущение тем, как в медучреждении могут быть такие условия.

“Зато в городе строят фонтаны, памятники влюбленным и прочую ерунду. А сделать ремонт, навести порядок в медицинском учреждении средств не хватает? Не выделяют финансы? Или просто все уже давно было потрачено? Только вот не понятно на что”, – написала женщина.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали жуткие фото из больницы, находящейсяв Киевской области.