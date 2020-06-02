В Киеве произошло смертельное ЧП при сносе здания: фото с места трагедии

Во вторник, 2 июня, на территории завода “Арсенал” в городе Киеве обрушилась бетонная плита, в результате чего погиб водитель экскаватора.

Фото с места происшествия опубликованы на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

“Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московской, 8, завод “Арсенал”. Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть”, – сказано в сообщении.

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Обстоятельства происшествия выясняют полицейские, на месте работают спасатели ГСЧС.

Как ранее сообщал “источник”, в Святошинском районе города Киева (жилой массив Южная Борщаговка) во дворе дома мужчина упал в яму с горячей водой. Пострадавший скончался на месте до приезда врачей скорой медицинской помощи.