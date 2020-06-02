Я ошеломлен своей ошибкой: Гриндель дал оценку истории с подарком от Суркиса

Бывший глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель спустя год после своей отставки, к которой привел, в частности, дорогостоящий подарок от Григория Суркиса, рассказал о своих выводах из этой истории и планах на будущее.

Об этом речь в материале Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) под заглавием “Я тоже ошибался”.

Через год после вынужденной отставки с поста президента немецкого футбольного союза 58-летний Гриндель “категорически не исключает возможность своего возвращения в футбольный бизнес”, пишет FAZ.

“Я допустил ошибки, из которых вы можете извлечь уроки“, – сказал Гриндел. И добавил с почти ироничным подтекстом: “По крайней мере, теперь я знаю, чего ожидать. Так не всегда было в кабинете президента. Иначе, я бы лучше себя защитил“.

FAZ напомнил, что 2 апреля 2019 года бывший член Бундестага (ХДС) вынужденно покинул свой пост главы футбольного союза Германии спустя чуть менее трех лет руководства.

“Усиление критики его офиса и, прежде всего, подарок в виде часов от неоднозначного украинского коллеги Григория Суркиса стал причиной его ухода. Восемь дней спустя, он также потерял позиции в менеджменте УЕФА и ФИФА. В континентальной футбольной ассоциации Гриндель был известен как человек, отвечающий за хорошее корпоративное управление, имеющий сильные моральные устои. Тем более удивительно, что Гриндель “упал” из-за такого проступка“, – пишет FAZ.

Сразу после отставки Гриндель избегал публичности. А в своей речи перед увольнением заявил: “Тот факт, что я публично прославился из-за такого события, делает меня ошеломленным и грустным“.

FAZ также пишет, что сегодня Гриндель публично не судит о работе своего преемника Фрица Келлера, у него все еще есть контакт с президентом УЕФА Александром Чефериным, генеральным секретарем DFB Фридрихом Куртиусом и некоторыми президентами среди 21 государственный футбольных ассоциаций.

“Когда меня просят о совете, я люблю их давать, но не через газету“, – подчеркнул Гриндел. Он гордится тем, что за время пребывания на должности руководителя немецким футболом, ему удалось добиться права проведения ЧЕ- 2024 в Германии, а также продлить некоторые важные спонсорские контракты.

“Сейчас не время размышлять о прошлом. Ассоциация (футбола Германии) должна создать базовые условия, чтобы у ее работы на месте было хорошее будущее после кризиса“, – говорит Гриндель и обещает задуматься и о своих профессиональных перспективах.

“После интенсивного и важного для меня семейного этапа я приму решение о своей профессиональной перспективе летом“, – сказал он.

FAZ напомнил, что Гриндель больше не может быть высшим должностным лицом в футбольной ассоциации, – “пути назад нет”.

“Но есть несколько вариантов, некоторые – также вне спорта“, – резюмировало издание.

Напомним, бывшему президенту Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарду Гринделю прошлось извиниться за то, что принял дорогие часы в подарок от украинского олигарха Григория Суркиса.

Ранее он заявил Reuters, что не знал их реальной стоимости, которая достигала более 10 тыс. евро.

На фоне этого коррупционного скандала Гриндель покинул свой пост в DFB, должность вице-президента УЕФА и потерял место в Исполнительном совете ФИФА.

Суркис за свой подарок Гринделю, который “подставил” немецкого функционера, публично ни перед ним, ни перед мировым футбольным сообществом так и не извинился.

Также напомним, что в своей электронной декларации по итогам 2019 года, Григорий Суркис задекларировал 20 элитный часов, а среди них – 9 марки Rolex.