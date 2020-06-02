В Канаде выпустили пиво в честь легенды украинского футбола: фото

Канадская компания Four Fathers Brewing Co выпустила пиво в честь легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко.

Фотографию опубликовал Евгений Муджири на своей странице в Twitter.

“Мы знаем, что он играл под седьмым номером. Но это долгая история. Как и великий украинский нападающий, “Шевченко 9″ олицетворяет собой историю, элегантность и драматизм”, – говорится в описании пива.

Шевченко в бытность футболистом выступал за киевское “Динамо”, “Милан” и “Челси”. Становился пятикратным чемпионом Украины и однажды был чемпионом Италии. Выигрывал Кубки и Суперкубки Украины, Италии и Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов. В 2004 году Шевченко был признан лучшим футболистом Европы и получил “Золотой мяч”. В составе сборной Украины доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2006 года. В настоящее время он является главным тренером сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Шевченко назвал самый тяжелый момент в своей карьере.