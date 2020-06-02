Похищение бойца ВСУ в Крыму: появилось видео допроса военного

Российские оккупанты опубликовали кадры задержания и допроса украинского военного Евгения Добринского в аннексированном Крыму.

Соответствующее видео размещено в YouTube.

На видео Добринский представился и заявил, что он охранял административную границу с Крымом. По словам военнослужащего, 29 мая у него был выходной, вечером он пошел в село Сиваш за сигаретами, встретил там на остановке компанию местных жителей, которые распивали алкоголь и курили “травку”. Они пригласили военнослужащего присоединиться к ним и дали с собой пакет с наркотиками.

После этого военнослужащий, по его словам, решил прогуляться по дамбе.

Идя по дамбе, он увидел вооруженных людей, после чего его “задержали”.

“По дамбе я добровольно пошел, это была моя инициатива. Я находился в состоянии алкогольного опьянения немного. Пакет мне дали местные, вроде там (была) конопля“, – добавил Добринский.

Дал ли он эти показания под давлением и соответствует ли сказанное действительности, пока не ясно.

Как сообщал “источник”, ранее в Вооруженных Силах Украины назвали фейком информацию о том, что украинский десантник Евгений Добринский перешел админграницу с оккупированным Крымом в состоянии алкогольного опьянения.

Об исчезновении Добринского с наблюдательного пункта “Берлога” возле админграницы с оккупированным Крымом стало известно утром 30 мая.