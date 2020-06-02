В небе над Киевом появилась радуга: в сети делятся красочными фото

Во вторник, 2 мая, после дождя в небе над Киевом образовалась яркая радуга, которую фотографировали жители столицы.

Красочные фото яркой дуги, которая растянулась над столицей, опубликовали в Telegram-канале Соломенского района Киева Los Solomas.

На снимках видно, как радуга поднимается прямо из Днепра и поднимается над городом. Не трудно заметить, что радуга была двойной.

Как ранее сообщал “источник”, во вторник, 2 июня, в поселке Демидов, что находится в 40 километрах от Киева, выпал первый летний снег.

Подробней о том, какой будет погода в первую неделю июня читайте в материале “источника”: Тепло придет с грозами: синоптики рассказали, когда изменится погода