Спецслужба Путина отличилась фейком про похищенного бойца ВСУ: в Украине сделали жесткое заявление

В Вооруженных силах Украины назвали фейком информацию о том, что украинский десантник Евгений Добринский, которого задержали российские пограничники, перешел админграницу с оккупированным РФ Крымом в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сказано в сообщении на Facebook-странице службы по связям с общественностью Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

“Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы первого же дня, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями”, – сказано в комментарии украинских военных.

Ранее в сети были опубликованы кадры, на которых видно, что к украинскому десантнику, который сидел на рельсах, подошли двое российских пограничников и силой увели его с собой. Поведение украинского бойца было несколько странным.

“К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как враг обращается с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде!” – подчеркнули в пресс-службе Командования десантно-штурмовых войск.

Украинские военные обещают, что все детали и обстоятельства исчезновения военнослужащего будут выяснены правоохранительными органами при проведении следственных действий.

Как ранее сообщал “источник”, военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский после исчезновения 30 мая на админгранице с оккупированным Крымом звонил своему сослуживцу.