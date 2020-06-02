Кто войдет в Кабмин Шмыгаля: источник назвал фамилии кандидатов

Стали известны фамилии трех кандидатов в министры правительства Дениса Шмыгаля. Во время вечернего заседания фракции “Слуга народа” в Верховной Раде рассматривали кандидатуры трех претендентов на должности в Кабмине.

Об этом “источнику” сообщили источники во фракции “Слуга народа”.

По словам одного из нардепов, присутствовавших на заседании, во фракции поддержали следующих кандидатов:

– Абрамовский Роман Романович – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов;

– Стефанишина Ольга Витальевна – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

– Ткаченко Александр Владиславович – министр культуры.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, кто в Кабмине Шмыгаля самый богатый и самый бедный министр.