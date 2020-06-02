Украинская чемпионка-красавица порадовала фанатов эротичным фото из Буковеля

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась эротичной фотографией из Буковеля.

Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

“Я люблю Буковель. Это были крутые выходные. Теперь я с нетерпением буду ждать зимы, чтобы снова вернуться на этот маленький отдых, но уже с лыжами”, – написала Бех-Романчук.

Поступок Бех-Романчук привел в восторг болельщиков.

“Невероятно горячая”.

“Черт возьми, ты такая сексуальная”.

“Марина, если бы ты не была спортсменкой, могла легко стать моделью!”

“Абсолютно красивая”.

“Очень красивое тело”.

“Богиня”, – пишут пользователи.

24-летняя Бех-Романчук выступает в прыжках в длину. Участница летних Олимпийских игр-2016, серебряная призерка чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018. Чемпионка Универсиады-2019. Четырехкратная чемпионка Украины, 4-кратная чемпионка Украины в помещении. В 2018 году вышла замуж за пловца Михаила Романчука.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук поучаствовала в эротической фотосессии в шляпе и перчатках.