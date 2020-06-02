Плевать на пешеходов: в сети показали фото “героев парковки” в центре Киева

В сети показали фото “героев парковки”, которые с нарушением правил оставили свои автомобили в центре Киева.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
На первом фото – серебристый автомобиль Skoda, припаркованный прямо у входа в банк.
“Большая Васильковая, вход в банк“, – говорится в подписи под фото.
На втором фото – автомобиль Mazda, припаркованный на выезде с Кудрявского спуска на улицу Сечевых Стрельцов (ранее – Артема).
“Регулярно паркуется на выезде с Кудрявского спуска на Артема“, – подписано фото.
Как сообщал “источник”, ранее в сети показали фото наглого “героя парковки” в Киеве.
Также ранее в столице наказали “героя парковки”, который нарушил правила дорожного движения и припарковался в неположенном месте.