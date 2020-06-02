Как зомби: у звездного футболиста возникли проблемы со здоровьем из-за карантина

Аргентинский полузащитник французского “Пари Сен-Жермен” Анхель Ди Мария испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за приостановки футбольной деятельности в связи с карантином, который был введен вследствие пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, футболист страдает бессонницей и повышенным беспокойством. Представители медицинского штаба парижского клуба обеспокоены состоянием игрока. По словам жены аргентинца, он ведет себя как зомби.

В нынешнем сезоне 32-летний Ди Мария провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу. Из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Франции завершен досрочно. Чемпионом признан ПСЖ. В Лиге чемпионов парижский клуб вышел в четвертьфинал. В настоящее время турнир приостановлен, но может возобновиться в августе.