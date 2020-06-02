В чемпионате Украины принято громкое решение из-за вспышки коронавируса в одном из клубов

Два ближайших матча львовских “Карпат” в чемпионате Украины не состоятся из-за вспышки коронавируса в клубе.

Об этом сообщается на сайте украинской Премьер-лиги.

На неопределенный срок перенесены матчи львовян в 25-м и 26-м туре чемпионата Украины с “Ворсклой” и “Днепром-1”. В настоящее время вся команда ушла на карантин. Все тренировочные занятия отменены.

В “Карпатах” коронавирус был диагностирован у 25 человек, 13 из которых – футболисты.

Напомним, что из-за коронавируса был отменен матч 24-го тура “Карпаты” – “Мариуполь”.

Чемпионат Украины возобновился на прошлой неделе. Все матчи проходят при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что одним из заболевших является принадлежащий “Динамо” защитник Владислав Дубинчак.



