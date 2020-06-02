Российский чемпион мира внезапно умер в своем доме под Москвой

Знаменитый российский пауэрлифтер Андрей Трайбер ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Московский комсомолец”.

Трайбер был обнаружен без признаков жизни в своем доме в городе Высоковск Московской области. Накануне трагедии спортсмен поссорился со своей 33-летней женой, которая забрала маленькую дочь и уехала к матери. На следующее утро Трайбер отправил жене и старшему сыну сообщения с извинениями, а затем перестал выходить на связь. Сын спортсмена приехал к нему домой и обнаружил отца мертвым.

Как рассказали близкие спортсмена, Трайбер с женой отлично ладили, но в последние три месяца отношения у них испортились.

Трайбер многократно становился чемпионом мира по пауэрлифтингу. В последние годы он работал тренером в спортивном зале.

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