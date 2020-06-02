Кто в Кабмине Шмыгаля самый богатый и самый бедный министр: интересная инфографика

Журналисты выяснили, кто в правительстве Дениса Шмыгаля самый богатый и самый бедный министр, при этом учитывались только личные, а не семейные доходы.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Слово і Діло”.

Самым богатым членом нынешнего правительства оказался вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Его доходы за прошлый год составили 63,8 млн гривен. Резников получил 19,6 млн гривен зарплаты, 367,5 тыс. гривен зарплаты по совместительству, почти 30 тыс. гривен страховых выплат, около 1,5 млн гривен гонораров.

Кроме того, Резников имеет 300 тыс. евро наличными и различные суммы в гривнах и валюте на банковских счетах.

Доходы министра развития экономики Игоря Петрашко составили 53,4 млн гривен. В прошлом году он получил 13,7 млн гривен зарплаты, более 75 тыс. гривен процентов, 1,7 млн гривен дохода от отчуждения движимого имущества. Также Петрашко задекларировал значительные суммы наличными и на банковских счетах.

Доход министра развития общин Алексея Чернышова составил более 20 млн гривен, как и доход главы Минздрава Максима Степанова.

Доход министра внутренних дел Арсена Авакова за 2019 год составил 14,9 млн гривен.

Доход главы правительства Дениса Шмыгаля за прошлый год составил 7,6 млн гривен. Он получил 2,2 млн гривен зарплаты за работу на Бурштынской ТЭС, 230 тыс. гривен зарплаты от Ивано-Франковской обладминистрации, 925,5 тыс. гривен зарплаты по совместительству. Также у премьера есть 155 тыс. долларов наличными и счета в банках.

Самым “бедным” министром оказался глава Минфина. Доход Сергея Марченко за 2019 год составил лишь 300 тыс. гривен.

Как сообщал “источник”, в мае украинская редакция Forbes опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. Совокупное состояние участников рейтинга составило 31,4 млрд долларов.