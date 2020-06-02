Путин подписал указ о применении ядерного оружия: о чем в нем говорится

Во вторник, 2 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил государственный документ, согласно которому он имеет право в особых случаях принимать решение о применение ядерного оружия.

Этот документ озаглавлен “Основы российской политики в области ядерного сдерживания” и опубликован на официальном портале правовой информации.

Применение ядерного оружия рассматривается в нем как крайняя мера и средство сдерживания в случае угрозы агрессии против РФ. Решение о его использовании ядерного оружия принимает лично президент.

Среди военных угроз указано, в частности, “наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия”.

Угрозами для России также будут считаться “создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем”, “наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия”, неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления, а также “размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки”.

Как агрессивные намерение будет рассматриваться также “развертывание систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии”.

Как сообщал “источник”, ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что возможно Польша могла бы разместить на своей территории американское ядерное оружие.