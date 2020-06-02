Как быстро стать Джокером или Билли Айлиш? Блогер показал лучший бюджетный косплей

Косплей, как правило, дорогое хобби, требующее неукоснительного соблюдения канонов, качественного макияжа и умело сшитых костюмов. Но на каждое правило есть исключения, и тайский гений косплея Ануча Саенчарт по прозвищу “Ча” в который раз это доказывает.

Саенчарт прославился в сети необычным использованием бытовых предметов, которые помогают ему превращаться в Билли Айлиш, Джокера, креветку, куриную тушку и даже Сейлормун. В соцсетях на Ча подписано более 5 млн человек, и это совсем не удивительно. Только посмотрите на его безумные перевоплощения!