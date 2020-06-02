На рынке возобновляемой энергетики наблюдаются попытки манипулировать властью – эксперт

На рынке возобновляемой энергетики эксперты наблюдают попытки манипулировать властью.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя инициативы встречи с президентом со стороны отдельных представителей рынка “зеленой энергетики”, передает Gazeta.ua.

“Зеленые энергетики, с одной стороны, просят заступничества у президента, аргументируя это угрозой дефолта, а с другой – подразделение ДТЭКа, которое зарабатывает на солнечной и ветровой генерации, задекларировало рост чистой прибыли на 119%. Похоже, цинизм крупнейшего в Украине производителя электроэнергии в общении с властью перешел разумные пределы”, – считает эксперт.

“Очевидно, именно благодаря такой политике в Украине остановили 5 из 15 энергоблоков государственных АЭС, лишь бы дать заработать тепловым электростанциям ДТЭК, которые нарастили производство почти вдвое. Ранее ДТЭК для давления на правительство приостанавливало работу угольных шахт. Такой стиль коммуникации компании самого богатого украинского олигарха указывает на то, что он пытается влиять на властные институты с целью обслуживания ее корпоративных интересов, даже ценой интересов общества” – финализирует Фесенко.

Напомним, что Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Европейско-украинское энергетическое агентство, которое, согласно инсайдом, связано со структурами Рината Ахметова, направили совместное обращение президенту Владимиру Зеленскому и попросили его провести личную встречу с ключевыми игроками и инвесторами в возобновляемую энергетику.