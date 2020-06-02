Гильдия кинематографистов Одессы просит Разумкова не допустить назначения Ткаченко министром культуры

Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов “Гильдия кинематографистов Одессы” обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой не допустить назначения министром культуры народного депутат от “Слуги народа” Александра Ткаченко.

Письмо было опубликовано на странице Гильдии в Facebook.

Союз кинематографистов обратил внимание на репутацию Ткаченко, а его “рейдерские действия” относительно как “Одесской киностудии”, так и ГП”Укркинохроника”.

“Профессиональные кинематографисты Одессы просят Вас не допустить назначения скандально известного медиа-менеджера, бывшего гендиректора”1+1″ Александра Ткаченко на должность министра культуры Украины в связи с тем, что своими действиями он фактически присвоил и цинично уничтожил Одесскую киностудию художественных фильмов, и осуществляет попытку рейдерского захвата киностудии “Укркинохроника”, – заявили в “Гильдии кинематографистов Одессы”.

Ранее общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов “Гильдия кинематографистов Одессы” обратилась к правоохранителям с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении “Одесской киностудии”. Письмо было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР. В письме описан процесс незаконной приватизации “Одесской киностудии” народным депутатом Александром Ткаченко.

“Ткаченко А. В. и Неверко О.Я. из корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины – Одесской киностудии. Это привело к незаконной приватизации и уничтожению государственного предприятия. Действия Неверко и Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 УК Украины”, – заявили в “Гильдии кинематографистов Одессы” в письме.

Ранее сообщалось, что трудовой коллектив государственного предприятия “Украинская студия хроникально-документальных фильмов” (ГП “Укркинохроника”) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия.