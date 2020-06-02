Легенда бокса оплатил похороны афроамериканца, убитого полицейскими в США

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший оплатил похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Об этом сообщает TMW.

Мейвезер полностью взял на себя похоронные расходы, которые составили 88,5 тысяч долларов. Дело в том, что генеральный директор музыкального лейбла Мейвезера Анзел Дженнингс является другом детства погибшего Флойда.

Флойд погиб 25 мая. Белый полицейский Дерек Шовен повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал, пока тот не умер. Позже стало известно, что у полицейского большой послужной список с десятками жалоб граждан и случай стрельбы по подозреваемому. По некоторым данным, он оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев.

Ранее сообщалось, что в США установили точную причину смерти Флойда.