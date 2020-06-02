Задержан “авторитет” и его банда, устроившие перестрелку в Броварах: фото

Полицейские задержали еще 13 человек во главе с уголовным авторитетом по прозвищу “Веха” или “Журавль”, причастных к перестрелке в Броварах Киевской области.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Facebook.

“В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с уголовным авторитетом “Веха” или “Журавль”. Установлено, именно они “выступили” со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убивство“, – отмечается в сообщении.

У задержанных изъято оружие и боеприпасы.

“Догоним всех!” – написал в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

Он также разместил в соцсети фото задержанных.

Стрельба в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, а также нелегальными перевозчиками.

В ходе конфликта с участием около ста человек стороны использовали огнестрельное оружие, были ранены трое.

Подробнее о том, кто стал истинным виновником стрельбы, читайте в материале “источника”: Операция “Перевозчик”: кто виноват в масштабных беспорядках в Броварах.