Мишина, встречай! За сердце героини реалити “Холостячка” поборется автор студии “Квартал 95”

Телеканал СТБ анонсировал новое реалити “Холостячка” – первое шоу на украинском ТВ, где искать любовь на проекте будет не мужчина, а женщина. Главной героиней первого сезона стала актриса и молодая мама Ксения Мишина.

На днях стартовал кастинг мужчин на шоу. Всем желающим необходимо заполнить анкету на сайте и ждать ответ телеканала. СТБ единолично определяет личности претендентов, которые допускаются к участию в программе. В числе желающих оказался Александр Эллерт, автор-сценарист студии “Квартал 95” и участник “Лиги Смеха” из команды “Луганская сборная”.

Фото: instagram.com/ellert_a

“Считаю, что просто так даром получать бритву, пенку для бритья, носки, – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу “Холостячка”. Мишина, встречай! Я иду в сезон”, – объявил Эллерт в своем Instagram.

Об Александре известно, что ему 34 года и что у него есть дочь. Мужчина является не только актером и сценаристом, но и профессиональным ведущим мероприятий. И если в карьере он преуспел, то сердце комика все еще свободно.

Фото: instagram.com/ellert_a

Ксении Мишиной 30 лет, она сама воспитывает 7-летнего сына Платона. Украинскому зрителю она известна по костюмированной драме “Кріпосна” и по проекту “Танці з зірками-2019”, который в итоге она выиграла.

Фото: instagram.com/misha.k.ua