Суицид в прямом эфире: появилось фото предсмертной записки парня с Закарпатья

Житель Мукачева, который совершил самоубийство во время прямой трансляции в соцсети, оставил предсмертную записку, в которой стихами обращается к своему дедушке.

Фото записки, полученное из собственных источников, опубликовал сайт города Ужгород.

27-летний парень в стихотворной записке просит прощения у своего дедушки, которого, судя по тексту, тоже больше нет в живых. Он раскаивается за свои поступки, в частности, в том, что не был рядом с дедушкой в какой-то трагический день. Также самоубийца выразил сожаление, что из жизни уходят хорошие люди.

Тем временем пресс-служба прокуратуры Закарпатской области сообщила о расследовании по факту возможного доведения до самоубийства. Во время прямого эфира в Facebook мужчина обвинил правоохранителей, которые якобы его до этого довели.

Как сообщал “источник”, ранее в Хмельницкой области в реке Збруч обнаружили тело 13-летней девочки, которая ушла из дома после ссоры с матерью и не вернулась.