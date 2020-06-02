Российский владелец английского топ-клуба купил виллу в Израиле за невероятную сумму: фото

Российский олигарх Роман Абрамович, которому принадлежит лондонский “Челси”, купил виллу в Израиле за 64,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Globes.co.il.

Данная сделка стала рекордной для израильской частной недвижимости. Абрамович приобрел в собственность два дома (2000 кв. м и 1000 кв. м) и участок площадью 9500 кв. м. На территории находятся бассейн на гидравлической платформе и теннисный корт.

Эта недвижимость стала уже третьей для бизнесмена, которую он купил в Израиле. Ему также принадлежит отель-бутик “Варсано” и здание в Тель-Авиве.

В 2003 году Абрамович купил “Челси”. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Абрамович заплатил более 30 миллионов евро за увольнение бывшего тренера “Челси”.