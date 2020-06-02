Элитное авто, земля и крупные суммы денег: генпрокурор Украины обнародовала свою декларацию

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, будучи еще исполняющей обязанности директора Госбюро расследований, подала налоговую декларацию за 2019 год в которой задекларировала офис в Харькове площадью 150 кв. м и стоимостью 820 тыс. гривен и автомобиль Porsche Cayenne.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Венедиктова владеет Porsche Cayenne 2013 года выпуска и стоимостью 867,3 тыс гривен, который купила в 2014 году. Венедиктовой принадлежит паркоместо в Харькове.

У детей – в собственности земельный участок 1 500 кв. м и жилой дом площадью 387 кв. м в Харьковской области.

Она задекларировала 136,7 тыс гривен зарплаты по совместительству в Харьковском национальном университете имени Каразина, 186 156 гривен зарплаты как депутат Верховной Рады, 22 300 гривен выплаты от партии “Слуга народа”, более 30 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду, 70 тыс. гривен как гонорары.

Также зарплату своего мужа Дениса Колесника в размере 312 737 гривен.

Кроме того, у нее более 80 тыс гривен и 5,3 тыс евро на банковских счетах, а у мужа 200 тыс гривен и 20 тыс долларов наличными и 80 тыс гривен в банке.

Венедиктова согласно декларации является вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики, а также вице-президентом Всеукраинской общественной организации – Ассоциация косметологов и аромологов (АКиА).

Ранее “источник” сообщал, что глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия задекларировал 8 млн грн, 900 тыс. долларов и 200 тыс. евро наличности.