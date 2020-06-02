Разборки со стрельбой в Одессе: появились данные о пострадавших и видео массовой драки

В сети опубликовали видео и подробности массовой драки со стрельбой, которая произошла в Одессе утром 2 июня в одном из магазинов на рынке “Седьмой километр”.

Как пишет Telegram-канал издания “Думская”, налетчики хотели навязать торговцам новую “крышу”.

В ходе нападения двое сотрудников магазина, граждан Сирии 1982 и 1990 годов рождения, получили огнестрельные и колото-резаные ранения. Оба госпитализированы.

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства, совершенного группой лиц с применением огнестрельного оружия (часть 4 ст. 296 УК Украины) и ввела в действие оперативный план “Перехват”.

Известно, что налетчики скрылись на автомобилях Ford Transit черного цвета с транзитными госномерами ВЕ1701 та Volkswagen Т5 белого цвета с госномерами АА2727ЕІ.

Ранее мы сообщали, что в Одессе второй раз за день устроили стрельбу, из авто пытались похитить крупную сумму денег.