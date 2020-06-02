Маша Ефросинина назвала 5 важных сериалов о подростках, которые стоит увидеть всем родителям

В День защиты детей многие украинские звезды обратились к поклонникам с важными посланиями. Джамала поделилась трогательной мечтой, alyona alyona выпустила эмоциональный трек “Пам’ятаю”, а Маша Ефросинина посоветовала подписчикам 5 сериалов, которые помогут лучше понять детей подросткового возраста.

Маша Ефросинина с 16-летней дочерью НанойФото: instagram.com/mashaefrosinina/

“Сегодня мне захотелось порекомендовать вам пять сериалов, которые заставят подумать о тех моментах в отношениях с детьми, что требуют пристального внимания. Мало того, что это пять потрясающих киноработ с блестящей игрой как взрослых так и детей, так еще и гарантирую, что вас так просто они не отпустят”, – написала мать 16-летней Наны и 9-летнего Александра.

Эти шоу телеведущая выделила из множества современных подростковых сериалов.

Защищая Джейкоба (2020)

Помощник окружного прокурора Энди Барбер живет благополучной жизнью с женой Лори и их 14-летним сыном Джейкобом. В парке возле местной средней школы находят тело одноклассника Джейкоба, Бена Рифкина. Мотив убийства неизвестен, и вместе с детективом Полой Даффи Энди обнаруживает возможного подозреваемого – осужденного педофила Леонарда Патца. Вскоре, однако, в преступлении обвиняют сына Энди, а сам он находит в его комнате нож, который мог быть орудием убийства.

13 причин почему (2017-2020)

Через две недели после самоубийства 17-летней Ханны Бейкер ее одноклассник Клэй Дженсен находит на пороге дома коробку с аудиокассетами. На них Ханна подробно рассказывает, почему решила свести счеты с жизнью. Этот аудиодневник раскрывает жуткие подробности о насилии в старшей школе, жестокости состоятельных спортсменов, травле и других проблемах современных подростков.

Половое воспитание (2019-2020)

Сын популярного сексолога Джин Милберн Отис неоднозначно относится к сексу, но объединяется с самоуверенной одноклассницей Мэйв ради заработка. Герои начинают помогать своим товарищам решать сексуальные проблемы, попутно раскрывая важные для каждого подростка темы сексуальной идентичности, романтических отношений, мастурбации, контрацепции, ранней беременности и рискованного сексуального поведения.

И повсюду тлеют пожары (2020)

Жизнь образцовой семьи Ричардсонов из богатого американского пригорода неожиданно переплетается с судьбой неблагополучной Мии Уоррен и ее дочери Перл, которые арендуют флигель неподалеку от их особняка. Мия устраивается к своим арендодателям домоправительницей, а Перл поступает в местную престижную школу, впечатляя сыновей Ричардсонов. Кроме проблемы расизма, материнства и любовных треугольников сериал поднимает неисчерпаемую тему неравенства американского общества.

Первые ласточки (2019)

В начале учебного года старшеклассница прыгает с крыши многоэтажки, и следователь Ольга Макарова берется выяснять, была ли ее смерть самоубийством, либо же девушку столкнули с крыши. Общаясь с учениками, учителями и родителями, она раскрывает целый ворох проблем украинских подростков. Среди них – травля, одиночество, булинг, комплексы и другие вопросы, хорошо знакомые каждому школьнику.