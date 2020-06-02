Рабинович призвал поставить под контроль Рады “безумные действия” Кабмина

Сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович призвал коллег вспомнить, что парламентарии это не представители отдельных партий или политических сил, а народные депутаты Украины, и должны обеспечить контроль за работой правительства.

Об этом Вадим Рабинович заявил, выступая с парламентской трибуны 2 июня.

“Беда пришла в наш дом! Я хочу, чтобы вы осознали, что происходит в парламентско-президентской республике Украина! На рассмотрение Верховной Рады поступила программа Кабинета Министров. Из нее стало окончательно понятно: страной управляют люди, которые не понимают основ управления. Эти люди ни интеллектуально, ни профессионально не в состоянии управлять чем-либо, а тем более государством, да еще и в столь сложный период!” – обратил внимание парламентарий.

Он продолжил, что несмотря на то, что парламент “вернул правительству его программу с припиской бред сумасшедшего”, сам парламент поручил правительству без всякого контроля со своей стороны подписать договор с МВФ.

“Этот договор обязует нас продолжать убийственную медреформу Супрун, подразумевает дорогую коммуналку, закрытие школ, предполагает контроль над государством! Страну даже не покупают – ее забирают как в древние века” – возмутился Вадим Рабинович.

“Коллеги, предлагаю вспомнить, что вы – депутаты народа Украины! Предлагаю потребовать от правительства прежде, чем подписывать какие-либо документы, которые продают нашу страну, получить на это одобрение Верховной Рады, которая, согласно Конституции, является руководителем в стране!” – призвал коллег по парламенту сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа – За життя”.

Вадим Рабинович предложил народным депутатам поддержать и проголосовать как неотложный поданный им законопроект, которым бы вводилась уголовная ответственность за подписание каких-либо документов с МВФ без предварительной ратификации Верховной Радой Украины.

“Безумные действия безумного правительства должны быть немедленно поставлены под контроль парламента Украины! Сделать это нужно сегодня, иначе завтра может быть поздно” – резюмировал Вадим Рабинович.