В Киеве школьницы устроили “дикую” драку: сеть ужаснуло видео

В Киеве подростки жестоко поиздевались над ровесницей и сняли избиение на видео.

Ролик появился в соцсетях.

Инцидент произошел в Соломенском районе Киева.

“Столичные девушки-подростки решают проблемы “распространение слухов” и “разговоры за спиной” кулаками. Вырастут настоящими леди”, – написали в сообществе “Киев Оперативный”.

Как чувствует себя девушка и не травмировали ли ее сверстницы пока не известно.

Также не известно обращалась ли семья в полицию по факту избиения.

Видеоролик можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал “источник”, в Одессе возник скандал из-за учительницы, которая давала школьникам унизительные прозвища и разглашали конфиденциальную информацию.

Напомним, что мама бывшего ученика показательной школы в Киево-Святошинском районе столицы рассказала о издевательства над ребенком, через которые он пережил нервный срыв.