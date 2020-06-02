“Ситуация намного серьезнее”: украинский клуб столкнулся с огромными проблемами из-за коронавируса

Во львовских “Карпатах” коронавирус выявлен сразу у 13 футболистов.

Об этом в Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас.

“К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них – игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая партия. “Карпаты” точно уходят на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы“, – написал Бурбас.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в “Карпатах” был перенесен матч 24-го тура чемпионата Украины с участием львовской команды и “Мариуполя”. Новая дата проведения игры пока не названа.

Ранее “источник” сообщал, что у футболиста “Динамо” выявлен коронавирус.