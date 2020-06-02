55-летняя Повалий показала, как ее изменил макияж. Но фаны уверены, что дело не только в косметике

Таисия Повалий решила поделиться с подписчиками в Инстаграм закулисной фотографией со съемок нового клипа к песне “Особенные слова”. 55-летняя певица показалась в кресле визажиста и не упустила возможности пошутить на вечную тему.

Дело в том, что Повалий часто приписывают увлечение пластическими операциями. Недавно заговорили о коррекции носа и подбородка, но как отметила сама певица, весь секрет кроется лишь в хорошем макияже.

“На фото видно, как с помощью макияжа можно сделать пластику носа и коррекцию лица”, – посмеялась в комментариях к снимку артистка. Очевидно, таким образом Повалий отшутилась в ответ на очередные разговоры в сети о ее внешности.

И если одни кинулись вновь хвалить внешность певицы, то другие высказали в комментариях свои сомнения. Некоторые фаны убеждены, что за последние несколько лет Повалий изменилась кардинально.

“Я видела вас вживую не раз, и каждый раз вы становитесь моложе. Дело не в макияже”, “Ну-ну, в макияже. Макияжем морщины не расправишь”, – указали в комментариях к посту.

Фото: instagram.com/tpovaliy_photo

Фото: instagram.com/tpovaliy_photo

Некоторые фолловеры артистка также призвали просто сравнить современные снимки с архивными.