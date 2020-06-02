Ко Дню Киева открылся крупнейший торгово-развлекательный центр столицы “Retroville”

Церемония открытия прошла 30 мая, на нее пришел киевский городской голова Виталий Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба компании Stolitsa Group.

Накануне на базе комплекса начал работу строительный гипермаркет Leroy Merlin и супермаркет Novus в новом формате. ТРЦ работает с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, поэтому зона развлечений, рестораны и фудкорт будут запущены сразу после снятия карантина.

Комплекс расположен по адресу пр. Правды, 47. Девелопером одного из крупнейших инвестпроектов года в Украине выступила украинско-литовская компания Stolitsa Group.

Для безопасности персонала и покупателей введен особый режим работы: в помещении центра можно находиться только в маске, количество посетителей ограничено, в ключевых местах установлены санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция, гостей призывают быть осторожными информационные плакаты и объявления по системе оповещения. В день открытия каждый посетитель получил маску с логотипом торгового центра.

Кроме городского головы, в церемонии открытия приняли участие председатель Подольской районной государственной администрации и представители посольства Литовской Республики в Украине. Отдельно церемонию освящения нового ТРЦ провел владыка Агапит, настоятель Свято-Михайловского монастыря.

В первый день работы ТРЦ открылись магазин алкогольных напитков “Litra”, продавец техники и электроники Eldorado Аптека Доброго Дня, Vodafone, Lifecell и Kyivstar, Tabakerka, Funduk Sunduk, Roshen, Tutto Gusto, Novodom, Jysk, Coqui, Spice room и другие.

“Это важный и долгожданный момент для всей компании Stolitsa Group. Мы не сбавили темпы строительства ТРЦ и БЦ даже в период карантина и открыли первый центр в Украине, созданный по всем европейским стандартам и нормам качества”, – сообщил руководитель компании Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

“Наша команда удержала имеющихся арендаторов и смогла привлечь новых. В результате Retroville заполнен брендами на 86%, и мы гордимся партнерством с каждым из них. Уже в августе 2020 мы готовим к открытию вторую очередь ТРЦ и БЦ Retroville”, – сообщила СЕО ТРЦ и БЦ Retroville Рената Якубчениене.

Общая площадь объекта – 118 990 кв, площадь аренды – более 91 860 кв. Проект предусматривает наземный паркинг на 3245 мест. Якорные арендаторы молла – гипермаркет Novus (10640 м кв), строительный гипермаркет Leroy Merlin (4805 м кв), первый в Киеве кинотеатр Multiplex с новой технологией ScreenX, детский развлекательный центр Fly Kids (4640 м кв), бренды польской группы LPP – Cropp, House, Sinsay (более 3000 кв м), фитнес-клуб SportLife (4436 кв м) с бассейнами и джакузи, а также крупнейший в городе фуд-корт на 725 мест, где будут представлены 8 отдельных ресторанов, а также 16 операторов, в том числе McDonald’s, KFC, Salateira и другие.