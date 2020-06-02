На Донбассе поймали боевика ДНР, пытавшего украинских пленных: фото

На Донбассе поймали бывшего боевика из “группы Безлера”, который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным оперативников и следователей органов безопасности, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера.

У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой, присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции.

Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.

В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины.

Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе, его узнали свидетели событий 2014 года.

Следователи СБУ сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее “источник” сообщал, что мать 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки, которого пытали и затем убили по приказу террориста Игоря Гиркина, рассказала о своей реакции на его интервью журналисту Дмитрию Гордону и вызвала волну сочувствия и поддержки в сети.